С начала 2021 года в Орловской области увеличилось производство мясных полуфабрикатов

В феврале 2021 года в Орловской области наметился рост промышленного производства на 3,4% (в сравнении с февралем 2020-го). К таким выводам пришли специалисты Орелстата.

С начала года выросли объемы производства предприятий энергетического сектора, водоснабжения, утилизации отходов, предприятия выпускающие мясные полуфабрикаты.

Так, по данным Орелстата, полуфабрикатов с начала 2021 года изготовлено 6850,8 тонн, что на 44,6% больше чем за соответствующий период 2020-го. Одни из самых видимых показатели роста у организаций, производящих парную и охлажденную свинину. Прирост +12,5%.

Однако в ряде сфер производства замечен спад. Снижение зафиксировано в сырьевом секторе и обрабатывающих производствах (73,7% и 99,8% соответственно). Производство круп снизилось в январе-феврале 2020 года снизилось на 19%.

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