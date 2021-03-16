Платежное кольцо: удобно, стильно, круто

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Такое возможно? Россельхозбанк утверждает - да! Что такое «платежное кольцо» и почему его часто приобретают в подарок, рассказали в Орловском филиале Россельхозбанка.

Платежное кольцо - это новая удобная форма бесконтактной оплаты, альтернатива банковской карте. В кольцо встроен модуль NFC, который позволяет одним касанием кольца к терминалу оплачивать покупки.

Заместитель директора Орловского филиала РСХБ Инна Лыкова ответила на самые популярные вопросы о платежном кольце.

- Какие преимущества у кольца перед другими видами оплаты?

- Кольцом можно воспользоваться везде, где есть терминалы оплаты - просто подносишь к нему руку с кольцом, и всё. Очень удобно тем, что не нужно доставать кошелек и карту, да и вообще носить их с собой. К тому же это стильный аксессуар как для мужчин, так и для женщин. Кольца могут быть черного или белого цвета, матовые или глянцевые, с гладкой поверхностью или с огранкой.

- Долговечен ли материал, из которого оно изготовлено? Вдруг оно слишком хрупкое? А если на него попадет вода?

- Кольцо изготовлено из прочной циркониевой керамики, повредить или разбить его очень сложно. Кольцо не боится влаги, поэтому не переживайте, если вымыли руки, попали в нем под дождь или поплавали в бассейне. Этот аксессуар не помещает вам вести привычный образ жизни.

- Я покупаю кольцо себе или в подарок – как его активировать?

- Владельцу нужно будет подойти в удобное ему время в ближайший офис Россельхозбанка и активировать кольцо, привязав к нему банковский счет. Рекомендую сразу подключить к счёту программу лояльности «Урожай» с начислением бонусных баллов за безналичную оплату покупок. Кольца действительно часто покупают в подарок: оригинальный и достойно исполненный аксессуар. Для подарка стопроцентное попадание.

- Они продаются в офисах банка?

- Оформить заявку на покупку кольца можно и в офисах, и дистанционно - на сайте банка rshb.ru, в мобильном приложении РСХБ.

- Какие модели самые популярные?

- За 2020 год продажи платежных колец в банке выросли более чем в пять раз, чаще всего покупатели выбирают исполнение в черном цвете. Мы и сами с удовольствием пользуемся этой новинкой. Как выглядит и как работает платежное кольцо, можно посмотреть в ролике Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)

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