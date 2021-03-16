В Бунинке презентуют новое издание книги «Архитектурные древности Орловщины»

В библиотеке им. Бунина презентуют новое издание книги «Архитектурные древности Орловщины»
Фото: Архив "КП"
Орловская областная библиотека им. Бунина готовится порадовать знатоков и любителей краеведения книжной новинкой. Уже совсем скоро здесь пройдет презентация альбома «Архитектурные древности Орловщины».
Впервые книга вышла в свет в 1998 году. За более чем два десятилетия исследователи собрали обновленные данных, сделали новые гравюры-реконструкции утраченных объектов культурного наследия. Расширенное и дополненное издание вышло в 2020 года.
В презентации книги примут участие ее авторы - искусствовед Владимир Неделин и художник Вячеслав Ромашов. Гости встречи смогут лично пообщаться с ими и задать интересующие вопросы об архитектуре Орловской области.
- Книга дает представление о сохранившихся и утраченных культовых памятниках архитектуры края. Она позволяет совершить настоящее путешествие по истории Орловской области, - сообщили «КП» в библиотеке им. Бунина.
КОГДА? ГДЕ?
18 марта, в 16.00
Улица Максима Горького, 43
Вход на мероприятие свободный.
(12+)