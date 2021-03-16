В Бунинке презентуют новое издание книги «Архитектурные древности Орловщины»

В библиотеке им. Бунина презентуют новое издание книги «Архитектурные древности Орловщины» Фото: Архив "КП"

Орловская областная библиотека им. Бунина готовится порадовать знатоков и любителей краеведения книжной новинкой. Уже совсем скоро здесь пройдет презентация альбома «Архитектурные древности Орловщины».

Впервые книга вышла в свет в 1998 году. За более чем два десятилетия исследователи собрали обновленные данных, сделали новые гравюры-реконструкции утраченных объектов культурного наследия. Расширенное и дополненное издание вышло в 2020 года.

В презентации книги примут участие ее авторы - искусствовед Владимир Неделин и художник Вячеслав Ромашов. Гости встречи смогут лично пообщаться с ими и задать интересующие вопросы об архитектуре Орловской области.

- Книга дает представление о сохранившихся и утраченных культовых памятниках архитектуры края. Она позволяет совершить настоящее путешествие по истории Орловской области, - сообщили «КП» в библиотеке им. Бунина.

КОГДА? ГДЕ?

18 марта, в 16.00

Улица Максима Горького, 43

Вход на мероприятие свободный.

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