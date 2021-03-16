Орловской области на лекарства для больных коронавирусом выделят более 18 миллионов рублей

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Орловская область получит 18,2 млн рублей на закупку медикаментов для больных коронавирусом, лечащихся на дому. Средства выделят из резервного фонда Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

- Все необходимые препараты пациентам, проходящим амбулаторное лечение, выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Ранее регион получил более 10,7 млрд рублей на медикаменты.

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