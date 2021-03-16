Учеником года-2021 в Орле стал Степан Сергеев

Степан Сергеев - лучший ученик Орла 2021. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле стало известно имя победителя конкурса "Ученик года-2021". Лучшим среди участников стал Степан Сергеев, десятиклассник из школы №26.

Лучших, по итогам конкурса, школьников наградили в мэрии. Чтобы выбрать ученика достойного победы жюри пришлось дать оценку в два этапа. В заочном 39 ребят представили свои портфолио, творческую презентацию, а также инофграфику на непростую тему "Орловщина: наука и технологии настоящего и будущего". Во время очного этапа конкурсанты посостязались в знании краеведения, а также за круглым столом поговорили о проблемах современной молодежи.

Победителя и лауреатов наградили. Фото: пресс-служба администрации Орла

В итоге самые высокие баллы от жюри получил Степан Сергеев. Лауреатов конкурса также не оставили без подарков. Учениц двух гимназий Анну Муницыну из 34-й и Софью Волчкову и 45-й отметили дипломами и подарками.

- Теперь Степан представит Орел на региональном этапе конкурса "Ученик года — 2021", - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.