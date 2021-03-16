«Ростелеком» в Орле подключил первые дома к цифровой экосистеме «Ростелеком Ключ»

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В доме на улице Панчука «Умные домофоны» установлены взамен устаревшего оборудования. Новостройка на улице Раздольной оборудована «Умным домофоном» и «Комплексным видеонаблюдением». Оценить преимущества нового цифрового решения смогут более 300 жителей этих домов.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Начав с “Умного дома”, который помогает контролировать ситуацию в квартире, мы перешли к цифровой экосистеме многоквартирного дома. Умные домофоны и система видеонаблюдения – лишь часть комплексной услуги “Ростелеком Ключ”. Кроме этих двух самых популярных сервисов, в нее также входят умный шлагбаум и телеметрия. Надеюсь, что в скором времени ”Ростелеком Ключ” станет привычным явлением для орловцев».

Сергей Мартюхин, генеральный директор МУП ЖРЭП (Заказчик):

«Для жителей многоэтажек важны не только комфорт и уют в квартире, но и безопасность, а также чистота и порядок на лестничной клетке, в подъезде, во дворе, на детской площадке. В этом сходятся интересы жильцов и нашей управляющей компании. Поэтому вместе с умным домофоном мы установили видеонаблюдение в подъезде и на прилегающей к дому территории. Теперь достаточно открыть приложение на смартфоне, чтобы убедиться, в порядке ли вверенная нам территория».

Сервисы «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение» – составляющие платформы «Ростелеком Ключ». Умный домофон позволяет жильцам через приложение на смартфоне управлять входной группой. В него встроены микрофон, динамик, панель-клавиатура для набора номера квартиры и вызова экстренных служб по «Системе 112». Также домофоны оборудованы видеокамерой с инфракрасной подсветкой, которая позволяет даже ночью видеть всех, кто входил в подъезд или выходил из него.

«Комплексное видеонаблюдение» предполагает установку камер наружного видеонаблюдения при входе в подъезд, на лестничных площадках, в холле, на парковке. Через мобильное приложение они позволяют контролировать происходящее во дворе в режиме онлайн или просматривать трансляцию в архиве. Все записи, как с умного домофона, так и с камер хранятся на облачной платформе и надежно защищены от взлома.

Подробнее о продукте можно узнать по телефону единого контакт-центра «Ростелекома» 8 800 301 05 50.

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