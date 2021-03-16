В Орле "ВАЗ" протаранил велосипедиста

Велосипедист оказался под колесами легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле велосипедист оказался под колесами легковушки. "ВАЗ" протаранил двухколесный транспорт в Заводском районе города.

Произошла авария в понедельник 15 марта. Вечером, в начале десятого, 53-летний водитель ехал за рулем отечественной "Двенадцатой" по Комсомольской улице со стороны Карачевского переулка в сторону Авиационной. Во встречном направлении двигался 31-летний велосипедист.

- В районе дома № 234 по Комсомольской водитель допустил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах Орловской области полицейские зафиксировали 11 ДТП. В одном из них погиб человек.