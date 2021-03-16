В 18 домах Заводского и Железнодорожного Орла 16 марта отключат воду Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 марта, на ряде улиц Заводского и Железнодорожного районов Орла отключат горячую и холодную воду. По информации ООО «Газпром теплоэнерго Орел», воды не будет в жилых домах с 9 утра до 17 часов вечера.

Под отключение попали дома №57, 59, 61, 65, 67 и 69 по Планерной улице. В Железнодорожном районе воды не будет в домах №30, 41, 43 и 51 по Советской улице, а также на Набережной Дубровинского (92, 94 и 96), улице Революции (7, 9 и 11) и улице Степана Разина (14 и 16).

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