Власти расторгают соглашение по строительству Западного обхода Орла

Облвласти расторгают инвестиционное соглашение по строительству Западного обхода Орла Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 15 марта, в еженедельном прямом эфире губернатор Андрей Клычков рассказал о расторжении инвестиционного соглашения по строительству автомобильной дороги Западный обход Орла.

Напомним, еще несколько лет назад вопрос строительства платной трассы обсуждали в Министерстве транспорта РФ и Росавтодоре. Однако проект завис из-за проблем с финансированием. По первичным подсчетам, чтобы построить двухполосную дорогу протяженностью порядка 15 км и увеличить скорость транспортного потока до 80 – 110 км/час необходимо более 1 млрд рублей.

Согласно подписанному ранее инвестиционному соглашению с ЗАО «Русская холдинговая компания» дорога должна была появиться в 2020 году, однако этого так и не произошло.

- Вынуждены расторгнуть инвестиционное соглашение с предыдущим инвестором. Сейчас есть два варианта, чтобы проект этот реализовать – либо федеральные средства, либо подготовка нашего концессионного соглашения, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

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