В Орле определили девять потенциальных территорий благоустройства-2022 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле определились с общественными территориями, которые попадут в бюллетень рейтингового голосования по благоустройству. Жителям города и области предстоит сделать свой выбор 26 апреля по 31 мая.

Напомним, в предварительном отборочном этапе голосования принимали участие 50 скверов, парков, площадей и других городских пространств. С 24 февраля по 10 марта 2021 года среди них определились лидеры.

Итак, в окончательном этапе рейтингового голосования приучат участие: парк «Ботаника», Городской парк культуры и отдыха, площадь Маршала Жукова, Набережная Оки от пляжа Городского парка культуры и отдыха до Октябрьского моста, парк «Семинарский», сквер «Разградский», сквер у библиотеки Бунина, территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург» и территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №№ 7, 9 по улице Картукова.

Орловцам предстоит определить, какая из этих территорий будет благоустроена в 2022 году по программе «Формирование современной городской среды».

- Свой выбор горожане смогут сделать как на счетных участках, так и на единой платформе по голосованию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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