В 2021 году весенний субботник пройдет в Орловской области 24 апреля Фото: Архив "КП"

В Орловской области проведение ежегодного весеннего субботника запланировали на 24 апреля. Уборка пройдет в рамках Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, во время субботника запланирована уборка и благоустройство территорий населенных пунктов и воинских захоронений, а также санитарная очистка лесов и береговых зон, водоемов.

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