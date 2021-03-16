В Орловской области на директора Учебного центра завели уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Орловской области на директора Учебного центра «Квалификация» завели уголовное дело о мошенничестве. Руководителю инкриминируют организацию фиктивных курсов для предпенсионеров по нацпроекту «Демография».

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что образовательная организация в августе 2019 года заключила с ливенских центром занятости три контакта по дополнительному профессиональному образованию для граждан предпенсионного возраста. Однако занятия они не посещали и обучение по новым профессиям не получили.

- При этом директором Учебного центра были подписаны фиктивные акты на выполнение работ-услуг для оплаты, в результате им незаконно получены денежные средства в размере более 37 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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