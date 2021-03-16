В орловском райцентре автоледи на "ВАЗе" насмерть задавила пешехода

Пешехода спасти не удалось Фото: Архив "КП"

На дороге в Орловской области легковой "ВАЗ" сбил пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался в больнице.

Авария произошла в одной из районных центров региона, поселке Змиевка. Тридцатилетнняя водитель "Шестерки" ехала на своей легковушке в сторону улицы Чапаева райцентра со стороны дороги "Разбегаевка-Васильевка". Было около четырех часов дня. По проезжей части, навстречу автомобилю, шел пешеход 57 лет. Автомобиль сбил его. Судя по фото с места происшествия, авария произошла неподалеку от пешеходного перехода.

Судя по фото с места аварии, ДТП случилось неподалеку от пешеходного перехода Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлена с места ДТП в центральную районную больницу Свердловского района где в последствии скончался, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За сутки орловские госавтоинспекторы зафиксировали на дорогах области 11 дорожно-транспортных происшествий.