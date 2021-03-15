Под Орлом двое инвалидов не получали лекарства из-за беспечности аптекарей

В Орловской области прокуратура помогла восстановить права двоих инвалидов на обеспечение лекарствами Фото: Архив "КП"

В Орловской области прокуратура помогла восстановить права двоих инвалидов на обеспечение лекарствами. Без льготных медикаментов они сидели из-за беспечности аптекарей.

Важные для жизни препараты двое жителей Верховского района не могли получить в аптеке по выписанному врачом рецепту. Как оказалось, медикаментов не было в наличии. Но решать эту проблему фармацевты не стали.

- В нарушение действующего законодательства сотрудниками аптечного пункта рецепты к исполнению не принимались и на отсроченное обеспечение не ставились, соответствующая информация о необходимости обеспечения граждан лекарствами в региональный департамент здравоохранения не направлялась, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

В итоге руководителю аптеки надзорное ведомство внесло представление. Нужные лекарства людям с ограниченными возможностями здоровья выдали.

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