Ярмарки выходного дня в Орле официально вернули на прежние места

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле ярмарки выходного дня, перенос которых наделал много шума, вернули на свои места официально. Соответствующие поправки внесены в план размещения ярмарок, документ подписан мэром Юрием Парахиным.

Напомним, спор о местах дислокации фермерской торговли шел с сентября, когда в новом плане расположения ярмарок не оказалось привычных орловцам и предпринимателям площадок. Речь идет о площадях Жукова и Комсомольской. В итоге прокуратура усмотрела интерес мэра в перемещении ярмарок: новые площадки для торговли оказались связанными с принадлежащими градоначальнику фирмами. В конце концов дело завершилось в пользу предпринимателей и жителей. О том, что "хлебосольный выходной" останется на прежних местах стало известно в середине февраля. Теперь же постановление официально подписано.

Согласно документу, работать ярмарка на Комсомольской площади будет в субботу с 7 до 15 часов, а на площади Жукова в это же время по субботам и воскресеньям.

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