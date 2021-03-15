Пьяный орловец без прав угнал "буханку" у соседа

Уголовное дело возбуждено по статье "угон" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области полицейские поймали на дороге пьяного лихача, угнавшего чужую машину. Микроавтобус "УАЗ" житель Троснянского района увел у своего соседа.

В полицию обратился владелец "буханки" с заявлением о пропаже своего транспорта. Незапертая машина стояла возле дома мужчины и в один момент пропала. Оперативники отправились на место происшествия и увидели движущуюся вдоль поля пропажу. За рулем "буханки" был пьяный 40-летний местный житель. Он пояснил сотрудникам полиции, что воспользовался чужим транспортом, чтобы доехать до соседней деревни.

Теперь мужчине придется ответить и за угон, и за управление подшофе, да еще и без водительских прав. Уголовное дело возбуждено по статье "угон". А за административные правонарушения лихачу выпишут штраф.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, автомобиль в исправном состоянии вернули владельцу.