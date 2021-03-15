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Происшествия15 марта 2021 15:50

В Орле случился пожар в пятиэтажном доме

ЧП произошло на Планерной улице
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В одной из пятиэтажек Орла случился пожар. ЧП случилось в Заводском районе города нынешней ночью, 15 марта.

В службу спасения сигнал о возгорании поступил около часа ночи. Как оказалось, огонь вышел из-под контроля в районе 909 квартала, на Планерной улице. К счастью, серьезных последствий и жертв удалось избежать.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на третьем этаже в помещении прихожей выгорел шкаф. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За прошедшие сутки орловские спасатели выезжали 23 раза на ликвидацию разных происшествий и их последствий. В том числе 4 раза - на борьбу с пожарами.

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