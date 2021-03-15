В орловских школах горячие обеды получают 85% учеников

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В школах Орловской области горячее питание получает 85% учеников. Власти региона планируют сделать полноценные обеды для ребят более доступными.

Практически все ребята из младших классов (99,3%) едят горячую пищу в школьных столовых. Среди учеников 5-11 классов этот процент ниже (73,9%). Остальным учащимся приходится перекусывать в буфете или принесенными с собой продуктами.

- О дна из главных задач сегодня − решить проблему повышения охвата горячим питанием учащихся 5-11 классов, так как замена горячей пищи буфетной продукцией не является равноценной, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Вместе с этой темой, поднятой сегодня на заседании регионального правительства, речь шла и о проверках продуктов, поступающих в пищеблоки. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, поставщиков продуктов питания проверяют вне планово. Проверки проведены в отношении почти половины орловских школ.

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