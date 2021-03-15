В Орле водитель отправится в колонию за избиение пешехода на дороге

Агрессивный водитель, избивший пешехода, отправится в колонию строгого режима Фото: Архив "КП"

В Орле облсуд поставил точку в деле водителя, избившего пешехода на проезжей части. Ранее судимый орловец отправится на 4 года в колонию и заплатит штраф.

Драка произошла на Карачевском шоссе. Водитель с пассажиром ехал на иномарке и поворачивал направо, в это время дорогу переходил незнакомец. На разделительной полосе пешеход остановился, водитель решил "обучить" его правилам дорожного движения. Как было установлено в суде, сперва он стал вместе с пассажиром кричать на мужчину, тот попытался убраться подальше, но обвиняемый догнал его и ударил. Пешеход воспользовался перцовым баллончиком, но не попал в лицо, он вновь попытался скрыться и тогда уже получил камнем в голову. Травмированному бедолаге удалось убежать в сторону дома. Вовремя подоспела скорая, вызванная супругой. С открытой черепно-мозговой травмой орловец попал на операционный стол.

В деле о причинении тяжкого вреда здоровью суд стал на сторону пострадавшего и наказанием избрал для агрессивного мужчины 4 года к колонии строгого режима и 700 тысяч штрафа. Тот подал апелляцию.

- Приговор был обжалован в апелляции. Судебная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения, - рассказали в пресс-службе Орловского облсуда.