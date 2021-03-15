На предпринимателей Орла охотятся аферисты под маской Роспотребнадзора

В Орловской области аферисты охотятся на сбережения предпринимателей под личиной сотрудников Роспотребнадзора. В ведомстве бизнесменов предупреждают об участившихся случаях мошенничества.

Аферисты, представляясь служащими Роспотребнадзора, навязывают предпринимателям покупку нормативно-правовых документов. Якобы проводятся проверки, а наличие этих материалов поможет избежать возможных штрафов. За литературу, конечно, мошенники просят определенную сумму денег

- Просим проявлять бдительность. В случае поступления подобных обращений просим сообщать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области: по телефону - (4862) 41-51-97, - обращаются к орловцам в регуправлении Роспотребнадзора.