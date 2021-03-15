Коронавирус в Орловской области, 15 марта 2021: за сутки заболело 68 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Свежую статистику о распространении COVID-19 в регионах России представил сегодня федеральный оперативный штаб. Рассказываем, как складывается ситуация с коронавирусом в Орле и области на 15 марта 2021 года.

Число заболевших за сутки уменьшается с каждой неделей. На сегодняшний день подтверждено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Суммарная цифра заболевших за весь период пандемии составляет 31 442 человека.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом за сутки еще 59 орловцев. Всего излечилось 28 717 орловцев.

Вновь оперативный штаб сообщает и о смертельных исходах течения коронавируса. Ушло из жизни еще трое пациентов, болевших COVID-19. Пандемия унесла жизни 478 жителей Орловской области.

Что касается коэффициента распространения инфекции, то в регионе он на уровне 0,89. Число новых случаев заражения на 100 тысяч человек населения - 4207,7 , число смертельных случаев на 100 тысяч жителей - 64. Для сравнения в среднем по России коэффициент распространения ковида выше - 0,99. А вот число новых случаев заражения и смертельных случаев на сто тысяч человек по стране в среднем ниже, чем на Орловщине: 2955,5 и 61,7 соответственно.