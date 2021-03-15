Орловчанка похитила выручку из сельского магазина

Селянке грозит оказаться на скамье подсудимых: уголовное дело на нее завели по статье "Кража" Фото: Архив "КП"

Жительницу Орловской области задержали за кражу денег из торговой точки. Женщина похитила 14 тысяч рублей - выручку сельского магазина.

В полицию обратился владелец сельмага, расположенного в Верховском районе. Он рассказал, что исчезли деньги, и что в день пропажи в магазин приходила его односельчанка. Причем мужчина оставлял ее одну несколько раз. Подозрения сотрудников райотдела полиции пали на нее и оказались они не беспочвенными.

- Оперативники проверили эту версию. Они прибыли по месту жительства предполагаемой подозреваемой. Гражданка не стала отрицать своей причастности к хищению и созналась в краже. Она выдала сотрудникам ОВД часть похищенных средств – 7 тысяч рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь селянке грозит оказаться на скамье подсудимых: уголовное дело на нее завели по статье "Кража". Сейчас женщина под подпиской о невыезде.

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