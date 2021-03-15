В Орловской области добровольцы помогли потушить полыхающую дачу

ЧП случилось в Глазуновском районе Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В орловской глубинке добровольцы помогли потушить полыхающий дачный дом. Пожар охватил постройку в Глазуновском районе.

ЧП случилось на выходных. В пожарную службу сигнал о происшествии поступил в половине первого ночи субботы, 13 марта. Как оказалось, пожар охватил дачу. Первой на борьбу с пламенем прибыла добровольная пожарная дружина. Дом уже полыхал по всей площади.

- В результате пожара дачный дом выгорел на площади 48 квадратных метров, от огня спасен гараж. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших и жертв.

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