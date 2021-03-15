В ДТП с тремя иномарками под Орлом покалечились два человека

Два человека пострадали в столкновении трех иномарок Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В автомобильной аварии на трассе под Орлом покалечились два человека. На встречной полосе столкнулись три иномарки.

ДТП случилось вечером в прошедшую субботу, 13 марта. В начале восьмого часа 44-летний водитель за рулем легковой иномарки "Опель Астра" ехал по дороге "Орел-Тамбов" со стороны Тамбова в сторону Орла. В этот же момент во встречном направлении ехала другая легковушка, "Ауди", за рулем сидел 56-летний мужчина. В районе 5 километра "Опель" выехал на встречку, разъехаться с "Ауди" не вышло. Машины столкнулись. После удара в "Ауди" врезался еще и двигавшийся попутно сзади внедорожник "Форд". Машины серьезно смяло.

Автомобили столкнулись на трассе "Орел-Тамбов" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Опель" и водитель автомобиля "Ауди" получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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