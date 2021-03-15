Ведущие кардиологи России посетили Орловскую область

Фото:orel-region.ru

Орловскую область посетили специалисты Национального медицинского исследовательского центра кардиологии. Возглавил делегацию главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Подобный визит для региона уже не в первой, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" специалисты центра приезжают в Орловскую область в третий раз. Однако в 2021 году визит их стал особенно актуальным: смертность из-за сердечно-сосудистых заболеваний выросла. Причиной тому пандемия коронавируса.

- Благодаря рекомендациям и слаженной работе лечебных организаций нам удалось в 2019 году достичь самого низкого показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за последнее десятилетие. В 2020 из-за пандемии показатели ухудшились. Надеюсь, данный визит поможет в 2021 году изменить ситуацию, - прокомментировал глава облздрава Иван Залогин.

Гости посетили областную клиническую больницу, провели конференцию с участием всех больниц области, обсудили существующие проблемы и поговорили о возможных способах решить их.

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