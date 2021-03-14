Коронавирус в Орловской области, 14 марта 2021: число смертей достигло 475

Федеральный оперативный штаб обновил информацию о ситуации с коронавирусом в регионах России. По данным на 14 марта 2021, в Орловской области подтвердилось 69 новых случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время лечение дома и в стационарах проходит 2241 орловец. Всего за весь период пандемии коронавирусом заболели 21 374 жителя региона, из них 28 658 смогли вылечиться. Накануне из больниц выписались 68 человек.

Заболевание унесло жизни 475 орловцев. Сегодня оперштаб подтвердил еще две смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.