Погода в Орле на 15-19 марта: рабочая неделя будет пасмурной и дождливой

Погода в Орле на 15-19 марта 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области пришедшая на выходных оттепель сохранится и на новой рабочей неделе. Синоптики прогнозируют ежедневные осадки, зато сильный ветер наконец-то стихнет. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле и Орловской области на 15-19 марта 2021.

По информации Росгидрометцентра, в понедельник, 15 марта, в регионе ожидается пасмурная облачная погода с дождем. Днем температура воздуха достигнет отметки в +5 градусов тепла, ночью +2. Ветер южный 5 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Во вторник, 16 марта, вновь пасмурно и временами небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +5 тепла, ночью опустятся до нуля. Ветер юго-восточный 4 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В среду, 17 марта, будет облачно. Пойдет снег с дождем. Днем +2 градуса, ночью - 1 градус мороза. Ветер северо-восточный 3 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

В четверг, 18 марта, погода существенно не изменится. По-прежнему мокрый снег и снег с дождем. Днем +1 тепла, ночью -2 мороза. Ветер северный 3 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.

В пятницу, 19 марта, днем около нуля градусов, ночью – 3 мороза. Облачно, временами осадки. Ветер северо-восточный 5 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.