Коронавирус в Орловской области, 13 марта 2021: заболели 72 человека, умерли трое

Коронавирус в Орловской области, 13 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня федеральный оперативный штаб публиковал обновленные данные о коронавирусе в регионах России. Согласно свежей информации на 13 марта 2021, в Орловской области заболевание подтвердилось у 72 человек.

В настоящее время на лечении дома и в стационарах находятся 2242 орловца. Всего же за весь период пандемии заразились 31 305 жителей региона, из них 28 590 смогли вылечиться. Накануне из больниц выписались 83 человека.

Заболевание унесло жизни 473 орловцев. Сегодня оперштаб подтвердил еще три смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.