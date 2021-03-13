Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Орел
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Орел
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1913 марта 2021 11:27

Коронавирус в Орловской области, 13 марта 2021: заболели 72 человека, умерли трое

На лечении находятся 2242 жителя региона
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий

Коронавирус в Орловской области, 13 марта 2021

Фото: Архив "КП"

Сегодня федеральный оперативный штаб публиковал обновленные данные о коронавирусе в регионах России. Согласно свежей информации на 13 марта 2021, в Орловской области заболевание подтвердилось у 72 человек.

В настоящее время на лечении дома и в стационарах находятся 2242 орловца. Всего же за весь период пандемии заразились 31 305 жителей региона, из них 28 590 смогли вылечиться. Накануне из больниц выписались 83 человека.

Заболевание унесло жизни 473 орловцев. Сегодня оперштаб подтвердил еще три смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Коронавирус в Орловской области 2021: последние новости