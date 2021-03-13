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Общество13 марта 2021 11:11

Орловчанка прописать у себя шесть человек и попала под статью

Жительницу поселка Верховье подозревают в фиктивной регистрации
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловчанка прописать у себя шесть человек и попала под статью

Фото: Архив "КП"

В Орловской области 41-летняя жительница поселка Верховье попала под уголовную статью из-за регистрации у себя дома шестерых человек. Ее подозревают в фиктивной прописке.

Сотрудники полиции установили, что орловчанка дважды обращалась в многофункциональный центр. При этом она достоверно знала, что все шесть человек не планируют проживать у нее.

- В отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация». Согласно санкции статьи, данное преступление наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.