Орловчанка прописать у себя шесть человек и попала под статью Фото: Архив "КП"

В Орловской области 41-летняя жительница поселка Верховье попала под уголовную статью из-за регистрации у себя дома шестерых человек. Ее подозревают в фиктивной прописке.

Сотрудники полиции установили, что орловчанка дважды обращалась в многофункциональный центр. При этом она достоверно знала, что все шесть человек не планируют проживать у нее.

- В отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация». Согласно санкции статьи, данное преступление наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.