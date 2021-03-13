На администрацию Орла подали иск с требованием жилья для ветерана ВОВ

Прокурор Заводского района Орла уже обратился с иском в суд Фото: Архив "КП"

В Орле жилищный вопрос привел ветерана и инвалида Великой Отечественной войны в прокуратуру. Не добившись от городских властей помощи в улучшении жилищных условий, орловец решился искать ее в надзорном ведомстве.

Администрация Орла отказала ветерану в постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий из-за того, что тот якобы специально довел помещение до плачевного состояния. Однако в ходе прокурорской проверки эта информация не подтвердилась.

- Ветеран никогда не являлся собственником жилого помещения, какие –либо действия по ухудшению жилищных условий им не совершались. В настоящее время он проживает в квартире на основании договора безвозмездного пользования и не является членом семьи собственника помещения, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Прокурор Заводского района Орла уже обратился с иском в суд с требованием признать ветерана нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановить на жилищный учет.