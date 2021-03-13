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Общество13 марта 2021 9:54

На администрацию Орла подали иск с требованием жилья для ветерана ВОВ

Ранее городские власти отказали ветерану, сославшись на то, что тот сам ухудшил свои жилищные условия
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Прокурор Заводского района Орла уже обратился с иском в суд

Фото: Архив "КП"

В Орле жилищный вопрос привел ветерана и инвалида Великой Отечественной войны в прокуратуру. Не добившись от городских властей помощи в улучшении жилищных условий, орловец решился искать ее в надзорном ведомстве.

Администрация Орла отказала ветерану в постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий из-за того, что тот якобы специально довел помещение до плачевного состояния. Однако в ходе прокурорской проверки эта информация не подтвердилась.

- Ветеран никогда не являлся собственником жилого помещения, какие –либо действия по ухудшению жилищных условий им не совершались. В настоящее время он проживает в квартире на основании договора безвозмездного пользования и не является членом семьи собственника помещения, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Прокурор Заводского района Орла уже обратился с иском в суд с требованием признать ветерана нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановить на жилищный учет.