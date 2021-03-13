В Орловской области завели уголовное дело о мошенничестве при ремонте дороги в Залегощенском районе Фото: Архив "КП"

В Орловской области на руководителя фирмы, ремонтировавшей дорогу в Залегощенском районе, завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Директор подрядной организации «приписал» в отчетах более одного миллиона рублей.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, во время приемки в июне 2019 года подрядчик предоставил данные о то, что использовал при ремонте песок объемом более 2500 м3. Позже выяснилось, что эти сведения были недостоверными и 1 млн 296 тысяч рублей были обманом похищены.

- Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Залегощенскому району при содействии регионального УФСБ. В настоящее время ведется следствие, - рассказали «КП» в ведомстве.