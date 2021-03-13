На орловской сцене состоялась премьера драмы «Ночи Кабирии»

Драма "Ночи Кабирии" в орловском театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В пятницу, 12 марта, в орловском театре «Свободное пространство» состоялась премьеры драмы «Ночи Кабирии». Спектакль о жизни и надеждах «ночной бабочки» из Рима поставил режиссер Игорь Ларин. В основу истории лег снятый в 1957 году оскароносный фильм Федерико Феллини.

Главная героиня спектакля, известная на улице как Кабирия, работает в одном из самых дешевых районов Рима. Ее жизнь похожа на бесконечный круговорот повторяющихся событий. Она словно во сне и мечтает проснуться. Подруги считают ее чудачкой, ведь она еще надеется вырваться из порочного круга. Но возможно ли это?

Драма "Ночи Кабирии" в орловском театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пошлость, грубость, грязь узких итальянских улиц становятся частью жизни Кабирии, но не проникают в ее душу. Она все также по-детски чиста, наивна и жаждет простого женского счастья. Вот только многие пользуются этим в своих целях.

Драма "Ночи Кабирии" в орловском театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спектакль пронизан духом черно-белого итальянского кино 50-60-х годов. На большом экране лица героев с пронзительными взглядами выглядят как под микроскопом, от которого не скрыть истину.

«Ночи Кабирии» - это и яркий, фешенебельный, сытый мир итальянской столицы и его обратная черная сторона. Главная героиня постигает все его грани, прежде чем выбрать свой путь.

Драма "Ночи Кабирии" в орловском театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ближайший показы спектакля пройдут 13 и 31 марта в 18.00 и 19.00.

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