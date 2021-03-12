Погода в Орле на 13-14 марта: на выходных ожидается оттепель

Погода в Орле на 13-14 марта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущие выходные в Орле и Орловской области вновь изменится погода. Сильные холода сменятся оттепелью и мокрым снегом. Публикуем полный прогноз погоды на 13-14 марта 2021.

В субботу, 13 марта, в регионе ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем. Днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов тепла, ночью -7 градусов мороза. Южный ветер будет достигать 6 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

В воскресенье, 14 марта, облачно без осадков. Днем +4 градуса, ночью ноль градусов. Южный ветер 7 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

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