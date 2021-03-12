Россельхозбанк встречает весну: ставки на кредиты снизились, по вкладу – выросли

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Снижены стандартные ставки по потребительским кредитам без обеспечения на любые цели, а также на цели рефинансирования ранее полученных кредитов.

Рефинансировать в Россельхозбанке можно не только потребительские кредиты, но и автокредиты, и кредитные карты. Предусмотрена возможность объединять до трех разных кредитов других банков в один, с комфортным размером платежа. Теперь при подаче заявки на рефинансирование не нужно предоставлять справку из банка, где первоначально был взят кредит. Достаточно устно сообщить название банка, сумму кредита и дату его оформления.

В рамках специального предложения «Подарите праздник близким» , актуального до 1 мая 2021 года, можно получить потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 5,7% годовых.

Клиентам, имеющим право на пенсионное государственное обеспечение, предлагается специальная пенсионная программа кредитования. Ставка по ней всегда ниже стандартной. Люди в возрасте до 75 лет (на момент возврата кредита) могут получить кредитные средства на срок до 7 лет. Это кредит без залога и поручительства с возможностью учета дополнительных доходов – например, от ведения личного подсобного хозяйства.

Заявку на кредитование можно подать как в офисах Россельхозбанка, так и через дистанционные каналы: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

Одновременно с этим в рамках акции «Весеннее предложение» Россельхозбанк повысил ставку по вкладу «Растущий доход». Вклад на привлекательных условиях можно открыть в марте и апреле текущего года. Преимущество вклада «Растущий доход» – частичная выплата процентов при досрочном изъятии вклада.

Подробную информацию о текущих предложениях РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте https://www.rshb.ru/

Потребительские кредиты предоставляются без обеспечения на любые цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации (РФ), гражданам РФ в возрасте от 23 до 65 лет включительно на момент возврата кредита. Кредитование осуществляется в рублях РФ на срок не более 5 лет включительно. Сумма кредита – от 30 тыс. рублей включительно до 3 млн рублей включительно. Процентная ставка 5,7% годовых применяется по продукту «Кредит потребительский без обеспечения» в рамках специального предложения «Подарите праздник близким» (действует до 01.05.2021), при предоставлении кредита на срок свыше 1 года и не более 5 лет включительно клиентам АО «Россельхозбанк» с положительной кредитной историей (физическим лицам, получающим заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», и «надежным» клиентам АО «Россельхозбанк») и при условии оформления ими договора личного страхования жизни, здоровья и потери работы, при отказе от которого к ставке применяется надбавка +5,5%. Более подробную информацию о размере процентных ставок и об офисах, на которые распространяется действие условий предоставления кредита на срок свыше 5 лет, уточняйте в офисах АО «Россельхозбанк». Данная информация является рекламой. Не является офертой. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.