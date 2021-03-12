В Орловской области в трех социально-реабилитационных центрах откроют киностудии

В Орловской области сразу в трех районных социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних откроют киностудии. За счет полученного гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже идет закупка оборудования.

Теперь ребята из Должанского, Покровского и Мценского районов смогут не только будут смотреть фильмы, но и сами научатся их снимать. Специалисты помогут им освоить навыки видеомонтажа и создания сценариев. В центрах уже прошло несколько занятий.

- Занятия рассчитаны на детей от 9 лет. Целевая группа проекта – 256 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите «Вконтакте», «Одноклассниках» и Facebook