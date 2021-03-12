В июле 2021 года в Орловской области могут не продлить льготную ипотеку

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2021 года Фото: Архив "КП"

Накануне, 11 марта, Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, где планируется продлить льготную ипотеку как антикризисную меру. Орловской области в их числе не оказалось.

При этом за два первых месяца 2021 года жители Орловской области взяли более 330 льготных ипотек. Льготное ипотечное кредитование под 6,5% пользуется наибольшей популярностью.

За весь период действия госпрограмм льготного ипотечного кредитования орловцы зарегистрировали 1 460 ипотек, из них 1240 ипотек под 6,5%

- По льготной ипотеке под 6,5 % купить жилье можно только на первичном рынке в строящемся или в уже построенном доме, а первоначальный взнос не может быть менее 20% от стоимости квартиры, - рассказывала ранее «КП» Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области.

В настоящее время госпрограмма действует до 1 июля 2021 года.

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