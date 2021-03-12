В перекрытом проезде на Бурова в Орле будут укреплять склон

В Орле начали разрабатывать проектно-сметную документацию для укрепления склона проезда возле дома №46 по улице Бурова. С февраля 2021 года его перекрыли из-за того, что ГИБДД признало этот участок небезопасным.

Изначально проезд был временным и создавался для строительной техники, возводящей здесь многоквартирный дом. Поэтому, по словам первого зама главы администрации города Олега Минкина, этот участок не является частью улично-дорожной сети.

- В дальнейшем возможно возвращение к вопросу строительстве автомобильной дороги в проезде на улице Бурова. Однако для этого необходимо решить серьезные технические проблемы, связанные с необходимостью переноса линии электропередач, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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