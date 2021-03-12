В Орловской области объявили в розыск мужчину, пропавшего год назад

Местонахождение Сергея Сергеевича Казначеева неизвестно с марта 2020 года

В Орловской области объявили в розыск 36-летнего Сергея Сергеевича Казначеева. Мужчина пропал в марте 2020 года и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший - уроженец села Михайловка Орловского района. В настоящее время его ищет полиция. Всем, кто видел или знает, где сейчас находится мужчина, просят незамедлительно сообщить в ОМВД России по Орловскому району по телефонам 8(4862) 41-61-09, 41-00-02, 41-65-16 или по телефону 02.

На вид орловцу 35-40 лет, рост 185 см, лицо бледное с веснушками, глаза серые, волосы прямые темно-русые. Среди особых примет шрам над бровью, на животе послеоперационные шрамы.

Был одет в легкую армейскую куртку «хаки», синие джинсы, вязанный свитер и черные кроссовки.

- Анонимность и конфиденциальность гарантируется, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.