В Орле 53-летнего мужчину подозревают в распространении порно видео

В Орле 53-летнего мужчину подозревают в распространении детской порнографии Фото: Архив "КП"

В Орловской области 53-летний мужчина стал фигурантом серьезного уголовного дела. Мужчину подозревают в распространении в интернете порнографических видео с участием несовершеннолетних (статья 242.1 УК РФ).

Сейчас орловцу инкриминируют два эпизода преступления. По данным следствия, в сентябре 2017 года и в марте 2018 года он разместил в интернете запрещенные видеофайлы в свободный доступ.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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