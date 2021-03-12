Коронавирус в Орловской области, 12 марта 2021: заболели 70 человек, умерли трое

Коронавирус в Орловской области, 12 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 12 марта 2021, федеральный оперативный штаб обновил информацию о заболеваемости коронавирусом в регионах России. В Орловской области новых случаев становится меньше. Накануне заболевание подтвердилось у 70 человек.

В настоящее время на лечении дома и в стационарах находятся 2256 орловцев. Все же за весь период пандемии заразились коронавирусом 31 233 жителя региона, из них 28 507 смогли победить болезнь и вылечились. За минувшие сутки из больниц выписался 81 человек.

Однако статистика смертности продолжает пополняться. По информации федерального оперштаба, скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Пандемия унесла жизни уже 470 человек.

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