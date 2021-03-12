В Орле квартирант оставил хозяина жилья без велотренажера Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла хозяин съемной квартиры остался без велотренажера за 10 тысяч рублей. Пропажу он заметил не сразу, лишь после отъезда очередных квартирантов.

Молодая пара, снимавшая квартиру, оставила ключи от жилья в почтовом ящике и уехал. Вскоре хозяин решил их забрать и заодно проверить обстановку в своей квартире. Тут он и не досчитался спортивного тренажера.

Первым делом мужчина позвонил съехавшей недавно паре, но те о пропаже ничего не знали. Тогда орловец отправился в полицию и написал заявление о краже.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». На беседу был вызван 27-летний гражданин, ранее проживавший в жилище потерпевшего. Он не стал отрицать свою причастность к произошедшему, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалась, молодой человек успел выставить объявление о продаже велотренажера на рекламном сайте и вскоре нашел для него нового хозяина. Теперь орловец находится под подпиской о невыезде.

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