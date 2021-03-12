В Орловском районе «Газель» сбила женщину на пешеходном переходе

Авария на 203 километре автодороги «Калуга-Орел» 11 марта 2021. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В четверг, 11 марта, в Орловском района на 203 километре автодороги «Калуга-Орел» произошла авария с участием пешехода. В ДТП пострадала 68-летняя женщина.

Инцидент произошел в 13:20 часов дня. 30-летний водитель автомобиля «ГАЗ-27052» ехал в направлении Болхова. В это же время женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу вблизи автобусной остановки. Она успела пройти половину пути, когда на нее вылетел автомобиль.

- В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

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