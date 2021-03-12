Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Орел
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Орел
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1912 марта 2021 10:47

В Орловской области сокращают коечный фонд для COVID-пациентов

В больницах региона осталось 1381 место для зараженных коронавирусом
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий

В Орловской области сокращают коечный фонд для COVID-пациентов

Фото: Архив "КП"

В Орловской области идет сокращение коечного фонда для COVID-пациентов. Об этом 11 марта на заседании регионального оперштаба рассказал руководитель облздрава Иван Залогин.

По озвученным данным, за последнее время перепрофилировано 485 коек. Теперь коечный фонд для пациентов с коронавирусом насчитывает 1381 койку. В настоящее время 1047 мест занято.

- Коечный фонд остается свободным на 24%. В случае ухудшения ситуации вся инфраструктура для работы с коронавирусными пациентами начнет функционировать в кратчайшие сроки, - сообщил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите «Вконтакте», «Одноклассниках» и Facebook

Коронавирус в Орловской области