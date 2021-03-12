В Орловской области сокращают коечный фонд для COVID-пациентов Фото: Архив "КП"

В Орловской области идет сокращение коечного фонда для COVID-пациентов. Об этом 11 марта на заседании регионального оперштаба рассказал руководитель облздрава Иван Залогин.

По озвученным данным, за последнее время перепрофилировано 485 коек. Теперь коечный фонд для пациентов с коронавирусом насчитывает 1381 койку. В настоящее время 1047 мест занято.

- Коечный фонд остается свободным на 24%. В случае ухудшения ситуации вся инфраструктура для работы с коронавирусными пациентами начнет функционировать в кратчайшие сроки, - сообщил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.

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