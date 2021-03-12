В Орловской области 828 аграриев сделали прививки от коронавируса
Фото: Архив "КП"
В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в частном порядке, а можно и коллективно на рабочем месте.
В вакцинации активно участвуют медики, учителя, работники культуры, сотрудники торговых сетей. Присоединились к ним и аграрии.
- По состоянию на 10 марта в организациях агропромышленного комплекса провакцинировано 828 сотрудников, из них 345 человек завершили вакцинацию, - сообщил Александр Шалимов, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области.
На орловских предприятиях и организациях продолжается разъяснительная работа о необходимости вакцинации. Однако выбор делать или не делать прививку остается за человеком.
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