В Орловской области 828 аграриев сделали прививки от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в частном порядке, а можно и коллективно на рабочем месте.

В вакцинации активно участвуют медики, учителя, работники культуры, сотрудники торговых сетей. Присоединились к ним и аграрии.

- По состоянию на 10 марта в организациях агропромышленного комплекса провакцинировано 828 сотрудников, из них 345 человек завершили вакцинацию, - сообщил Александр Шалимов, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области.

На орловских предприятиях и организациях продолжается разъяснительная работа о необходимости вакцинации. Однако выбор делать или не делать прививку остается за человеком.

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