В Орле за сквером Танкистов официально закрепят народное название Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле за девятью общественными территориями закрепят их народные названия, а заодно и придадут им юридический статус. Как выяснилось, далеко не все хорошо известные орловцам скверы и парки вообще как-то именуются в официальных документах.

Так, до последнего времени официально безымянными были сквер «Орловских партизан», сквер Танкистов, сквер Ветеранов, парк «Ботаника», сквер им. В.С. Калинникова, сквер им. И.А. Бунина, сквер Генерала Гуртьева, сквер «Тургеневский бережок» и Трубников бульвар.

11 марта 2021 года Орловская городская комиссия по наименованию и переименованию улиц одобрила их народные названия.

- Окончательное решение о присуждении территориям этих наименований будет принято на ближайшем заседании Орловского горсовета, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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