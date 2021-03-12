В четырех районах Орловской области зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом снижается, но не везде Фото: Архив "КП"

Накануне, 11 марта, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, в целом тенденция к снижению заражаемости продолжается. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость COVID-19 снизилась на 11%. Коэффициент распространения инфекции - 1.

Однако по состоянию на 11 марта ежедневный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения Орловской области составляет 11,14 (по России - 7,17) с средним темпом прироста заболеваемости 0,26% (в среднем по стране – 0,24%).

На этой неделе в регионе замечен рост заболеваемости в восьми районах. Наибольшее количество заболевших в четырех из них – в Залегощенском, Орловском, Кромском и Урицком районах.

- Кроме этого, высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения сохраняется на территориях Должанского района, Болховского, Колпнянского и Дмитровского районов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите «Вконтакте», «Одноклассниках» и Facebook