В Орловском районе погиб водитель «ВАЗа», врезавшегося в дерево

11 марта 2021 года в Орловском районе погиб водитель «ВАЗа». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В четверг, 11 марта, в Орловском районе на 11 км автодороги «Орел-Знаменское» произошла смертельная авария. В ДТП погиб 71-летний мужчина, водитель автомобиля «ВАЗ-2107».

Авария произошла на 11 километре автодороги «Орел-Знаменское». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Трагедия произошла в 13:35. Отечественная легковушка направлялась в сторону поселка Знаменское. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения. Машину на скорости занесло в дерево и смяло ровно на половину.

На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, Госавтоинспекции, медики. Однако спасти жизнь пожилого мужчины не удалось.

- В результате аварии водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

На водительское место пришелся сильнейший удар. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

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