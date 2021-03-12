На орловчанку, оскорбившую полицейского возле бара, возбудили дело

В Орле на 38-летнюю женщину завели уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Орле на 38-летнюю женщину завели уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). До статьи ее довела нецензурная брань возле пивного бара.

Инцидент произошел 20 февраля 2021 года. Орловчанка у всех на виду стала оскорблять полицейского, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Теперь ей предстоит ответить за свои слова.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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