Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Советском районе Орла обустроят спортплощадку под открытым небом. Физкультурный комплекс оборудуют рядом со школой №15. Позаниматься здесь смогут не только ученики, но и любой желающий.

Построят площадку в рамках нацпроекта "Демография", обойдется работа в сумму около 35 миллионов рублей. Около 15 миллионов уйдет на подготовку площадки и монтаж спортинвентаря, а сумма около 20 миллионов рублей - на покупку спортивного оборудования.

- Комплекс будет состоять из футбольного поля с беговыми дорожками вокруг него, волейбольной и баскетбольной площадок, площадки для ворк-аута. Также предусмотрены трибуны для зрителей общей вместимостью 100 человек, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

К спортплощадке будет несколько подходов. Ученики соседствующей с будущим физкультурным комплексом школы смогут заходить на территорию со стороны своего учебного заведения, а другие любители потренироваться на свежем воздухе - со стороны улицы Генерала Родина.