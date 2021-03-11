Порция блинов со сметаной на Масленицу обойдет орловцам в 164 рубля

В Орле подсчитали, сколько стоит приготовить блины на Масленицу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области отменили массовые праздничные гуляния на Масленицу. Губернатор Андрей Клычков посоветовал жителям региона отметить народный праздник дома.

Тем временем в Орелстате подсчитали, сколько орловцам придется потратить на ингредиенты для самостоятельного приготовления блинов с разными начинками. На тесто (в расчете 1 литр молока на 400 грамм муки) в среднем уйдет 139 рублей 54 копейки. Далее стоимость будет зависеть от того, какую начинку выбрать.

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Самыми дешевыми оказались блины со сгущенкой. Их стоимость – около 163 рублей. Дороже обойдутся блины со сметаной – 164 рубля, с джемом или вареньем – 165, с медом – 169 рублей.

Больше всех придется потратиться любителям блинов с красной икрой. На одну порцию уйдет более 625 рублей.